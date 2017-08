Turno para Cofidis que cuenta con los españoles Luis Ángel Mate y Dani Navarro. Fue exactamente este último quien ganó en 2014 en Cabarceno. Desde entonces, el equipo francés no ha vuelto a ganar en La Vuelta a España.

En la jornada de hoy, la inaugural, los corredores empezarán La Vuelta con la contrarreloj por equipos de Nîmes. Un recorrido muy técnico donde los equipos tendrán que callejear por el casco antiguo de la ciudad y pasando por sus edificios históricos según explicó el ex ciclista Fernando Escartín.